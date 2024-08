Riapre il chiosco del parco del Conicchio a Corte Franca

Per qualcuno è solo un caso, per altri invece la pressione della minoranza è stata cruciale, mentre per altri ancora la maggioranza, con le sue lettere al gestore, ha semplicemente svolto il suo lavoro al meglio. Ma il "come", in realtà, importa poco: l’ Igloo è finalmente aperto. Erano ormai mesi che il chiosco del Parco del Conicchio, dopo anni di attività della famiglia Tononi, aveva chiuso i battenti, e la nuova apertura, ormai, sembrava quasi un miraggio.

Riapre la gelateria Igloo di Corte Franca

Nelle scorse settimane, infatti, l’opposizione di Corte Franca ha fatto circolare un volantino in cui segnalava alla comunità numerose problematiche, tra cui proprio la questione della gelateria.

"La famiglia Tononi aveva comunicato all’Amministrazione, già a marzo 2023, la volontà di cessare la propria attività; quindi avevate tutto il tempo, ma avete deciso di aprire un bando solo a gennaio: forse se vi foste mossi prima non avremmo avuto problemi" hanno lamentato Diego Orlotti e Elena Bonomelli all’ultimo Consiglio comunale. Ma non è tardata la pronta risposta del sindaco Anna Becchetti, la quale aveva sottolineato che "il Chiosco era stato assegnato", e che si avvicinavano "alcune scadenze: la prima non era stata rispettata dal gestore e quindi dall’Ufficio Tecnico era subito partita una lettera di "Comunicazione di inadempimento agli obblighi contrattuali". Tra le difficoltà insorte, Becchetti ha lamentato anche l’impossibilità di contattare telefonicamente il nuovo gestore, ma alla fine, a quanto pare, tutto si è risolto per il meglio.