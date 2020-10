Ragazzo positivo nel Samber: squadra in quarantena. I fatti sono stati confermati dal presidente della società di Chiari, Antonio Simoni.

Un ragazzo di 22 anni della categoria dilettanti (adulti) del Samber 84 di Chiari è risultato positivo al tampone nella mattina di martedì.

Dopo la partita che era stata disputata a Brescia, nella serata di lunedì, il giovane è invece risultato positivo nella giornata di martedì. Immediata l’attuazione dei protocolli con Ats che ha messo in quarantena la squadra e coloro che sono stati a contatto diretto con l’interessato che, fortunatamente, non versa in gravi situazioni di salute. La società, però, per maggiore precauzione ha preferito effettuare ugualmente (e di tasca propria) i tamponi anche allo staff e agli accompagnatori (se pur non necessario) per avere una maggiore sicurezza.

Al termine della quarantena ci sarà un secondo tampone per i ragazzi in quarantena.

“Abbiamo inoltre avvisato la squadra avversaria e, come società, ci siamo mossi con tutte le precauzioni del caso”, ha spiegato il presidente Antonio Simoni.