Prova a guidare il motorino, ma perde il controllo e investe un ragazzo: l’assurdo incidente avvenuto poco fa a Verolavecchia.

Perde il controllo del motorino e investe un ragazzo

E’ successo poco fa, in via Allende. Stando alle prime informazioni sembra che una coppia di ragazzini si trovassero nella piazza Luigi di Bernardo, solitamente utilizzata per il mercato. Una dei due avrebbe chiesto all’amico di provare il suo motorino: ricevuto il consenso è salita sul mezzo sotto la supervisione del proprietario che però non ha scongiurato il peggio. La ragazzina, una 13enne, ha schiacciato l’acceleratore, è sfuggita alla presa dell’amico e non sapendo frenare si è scontrata contro un altro ragazzino che stava transitando nei paraggi, finendo poi la sua corsa sulla strada.

Subito soccordo, il pedone non è rimasto gravamente ferito. Anche la ragazzina, sotto shock, ha ricevuto le prime cure dagli operatori dell’ambulanza.