Ieri il toccante momento del dono e della preghiera

Pontevico il sindaco dona alla Madonna il simbolo della comunità

Si è svolto ieri il toccante momento di condivisione di speranza e preghiera intercorso in abbazia tra il sindaco di Pontevico Alessandra Azzini e Monsignor abate Federico Pellegrini.

Il primo cittadino pontevichese infatti a nome del Comune ha offerto ieri, venerdì, alla Madonna dell’Abbazia una medaglia raffigurante lo stemma civico affinché protegga i propri cittadini ed i loro cari, ora e sempre, da ogni pericolo. A questo si è unito la richiesta di avere conforto.

La Azzini e Monsignor Pellegrini hanno recitato l’Ave Maria a nome di tutti i cittadini.

“Con questo gesto, non potendoci riunire in preghiera per aver sostegno, protezione e forza per affrontare questo momento, è stata donata la medaglia raffigurante lo stemma civico ossia la comunità pontevichese affinché la Madonna possa accorrere in nostro aiuto” ha commentato il sindaco Azzini.

Torna alla HOME PAGE