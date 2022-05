Perde il controllo dell'auto e travolge le fiorirere del ristorante

E' successo ieri sera, sabato 28 maggio, nel centro di Chiari: l'automobilista ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro le fioriere della tratttoria La Leonessa.

Travolge le fioriere del ristorante con l'auto

Stando alle testimonianze del presenti, l'auto sarebbe arrivata in via De Gasperi con velocità sostenuta. Per motivi ancora da accerare il conducente ha perso il controllo del mezzo, travolgendo e distruggendo le fioriere presenti fuori dalla trattoria La Leonessa: per fortuna, dato il forte vento e il maltempo di ieri, tutti i clienti stavano consumando dentro il locale e non erano presenti altri passanti. A fare le spese dell'incidente sono stati solo i vasi.