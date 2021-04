Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo: è successo poco fa a Palazzolo sull’Oglio.

Il sinistro si è verificato poco prima delle 13 in via Colombere, zona San Pancrazio. Stando alle prime informazioni sembra che l’uomo alla guida, un 55enne, abbia perso il controllo dell’auto e abbia finito la sua corsa contro un palo. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto: la macchina nè è uscita distrutta, mentre il conducente per fortuna non ha riportato gravi lesioni. Soccorso dall’ambulanza, è sempre rimasto cosciente ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo.