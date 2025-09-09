Palpeggia una donna in mezzo alla strada: in manette un giovane irregolare sul territorio.

Irregolare sul territorio, palpeggia una donna in mezzo alla strada

É stato arrestato in flagranza del reato di violenza sessuale dai carabinieri della stazione di Manerbio un cittadino indiano classe 99, irregolare sul territorio nazionale. Il giovane si trovava a Pralboino, quando, in un momento nel quale non vi erano passanti, avrebbe palpeggiato una donna che stava transitando con il proprio cane.

Espulso dal territorio nazionale

La donna è riuscita a divincolarsi e ad allertare il “nue 112”. L’immediato intervento di una pattuglia della stazione ha permesso di intercettare e bloccare l’uomo che è stato tratto in arresto. Contestualmente sono state attivate le procedure per l’espulsione dal territorio nazionale.