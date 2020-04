Ospitaletto ancora in lutto: l’addio a Vincenzo Cenini. Aveva 56 anni. In paese lo ricordano come un lavoratore esemplare e un uomo dal cuore d’oro.

Ospitaletto ancora in lutto: l’addio a Vincenzo Cenini. Aveva 56 anni

Un altro triste annuncio: la comunità di Ospitaletto è di nuovo in lutto. E questa volta per lo stimato concittadino Vincenzo Cenini.

Aveva 56 anni ed era malato da tempo, ma il suo ottimismo non ha mai smesso di vivere fino all’ultimo.

È spirato così ieri, mercoledì 8 aprile, dopo essere stato seguito per diverso tempo dall’Adi della Fondazione Richiedei di Gussago e dal dott. Nicola Fasser, responsabile dell’hospice e luminare della medicina palliativa.

Punto di riferimento

L’apicoltura era una delle sue passioni, nonché il suo lavoro.

Aveva aperto diversi anni fa “Il portico”, dove produceva e vendeva miele e prodotti apistici, diventando in poco tempo un punto di riferimento per gli amanti dei “frutti della natura”.

Nel 2018, inoltre, in occasione delle ultime elezioni comunali, si era candidato in lista con Giuseppe Antonini per “Ospitaletto da vivere”.

Lascia l’amata famiglia con la moglie Rosa, le figlie Monica, Elisa e Paola e tutti i parenti.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE