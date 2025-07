Orzinuovi, giro di vite per la sicurezza: Polizia locale al lavoro

Orzinuovi

Un acconciatore senza permessi, abusi edilizi e irregolarità nel commercio: fioccano le sanzioni

Super lavoro per la Polizia Locale di Orzinuovi. Il Comando orceano ha recentemente intensificato l’attività di controllo nei settori annonario, commerciale ed edilizio a garanzia del rispetto delle normative e della sicurezza dei cittadini.

Sanzione e sequestro per commercio abusivo

È stato sanzionato un soggetto che esercitava la vendita itinerante di generi alimentari senza alcun titolo abilitativo né licenza: l’intervento ha portato al sequestro della merce e alla contestazione delle violazioni che disciplinano il commercio su aree pubbliche e prevedono sanzioni per chi esercita attività commerciale senza autorizzazione.

Sanzionato un esercizio di acconciatore non regolare

Un’attività di acconciatore è stata sanzionata per assenza del responsabile tecnico, mancata presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) che stabiliscono l’obbligo della presenza di un responsabile tecnico qualificato e la regolare comunicazione dell’avvio attività.

Due denunce per abuso edilizio

In collaborazione con l’Ufficio Tecnico Comunale, sono state inoltrate due denunce all’Autorità Giudiziaria per opere edilizie realizzate in assenza di SCIA o di permesso di costruire, in violazione del Testo Unico dell’Edilizia. La Polizia Locale interviene per tutelare i consumatori e i cittadini, contrastando pratiche commerciali abusive che mettono a rischio la sicurezza alimentare e sanitaria, attività edilizie irregolari che compromettono il decoro urbano e il rispetto delle regole, operando a 360 gradi, con competenze che spaziano dalla sicurezza stradale, alla polizia giudiziaria, al commercio, dall’ambiente all’edilizia, svolgendo un ruolo essenziale nella tutela del rispetto delle regole e della legalità sul territorio di Orzinuovi.