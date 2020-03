Nuove piantumazioni a Chiari: ecco le aree individuate

Prendono forma a Chiari i progetti di Lions Club Chiari Le Quadre, Mosaico Verde e Amministrazione per l’incremento del patrimonio verde pubblico: nei giorni scorsi sono state individuate le zone per nuove piantumazioni.

Nuove piantumazioni a Chiari

Infatti, la Giunta comunale ha deliberato che saranno ben undici le aree che verranno riqualificate e mitigate dal verde pubblico.

Le zone della città interessate dalle nuove piantumazioni saranno in primis le aree di mitigazione della Bre.Be.Mi, destinate al progetto Mosaico Verde (ovvero via Monticelli, via Rudiano, via San Giovanni, via Tagliata, via Castrezzato, via delle Rose).

Oltre a ciò, parte del Parco delle Rogge, il Parco Togliatti, parte dell’area verde di viale Cenini (verso la tangenziale Est), via Lumetti, il Parco Silvio Pellico (via Lavoro Artigiano) e il Parco Turoldo (via San Genesio) saranno invece destinate al progetto Bosco dei Lions. Il prossimo passo sarà a breve quello di definire con tutte le parti interessate i progetti di piantumazione.

Tutto ciò è parte degli accordi presi tra l’Amministrazione e due realtà che si sono proposte per coinvolgere la città in progetti di diffusione del verde.

In primis, il Lions Club Chiari Le Quadre ha proposto all’Amministrazione comunale la piantumazione di alberi in diverse aree verdi pubbliche, come parte del più ampio progetto di bosco diffuso promosso dalla Associazione Lions Club International per la piantumazione di giovani alberi autoctoni per dare vita a nuovi boschi: un progetto che comporterà per Chiari la piantumazione di 500 alberi di specie locale.

Mentre la campagna Mosaico Verde – ideata e promossa da AzzeroCO2 e Legambiente per offrire ad aziende ed Enti Pubblici la possibilità di contribuire attivamente alla riduzione di emissioni inquinanti grazie a progetti mirati di forestazione di nuovi alberi – permetterà a Chiari di beneficiare di un intervento gratuito di riqualificazione urbana, attraverso la messa a dimora di circa 1000 specie arboree autoctone (con un investimento sostenuto da società partner).

Il commento

«Abbiamo accolto con piacere le proposte di Lions e Mosaico Verde e ora, in tempi celeri, entriamo nel vivo del progetto – ha commentato l’assessore all’Ambiente, Chiara Facchetti, affiancata dal consigliere incaricato alle Aree Boschive Simone Riccardi (del gruppo Per una Chiari Virtuosa) –. In questo modo andiamo a realizzare il primo punto del nostro programma di mandato, ovvero l’implementazione della piantumazione di alberi sia nelle aree boscate esistenti che in tutte quelle aree (reliquati) non diversamente fruibili, con specie in grado di catturare CO2 e polveri sottili. Un bel risultato dopo meno di un anno di lavoro: la questione ambientale è di primaria importanza e ci riguarda tutti. Ben venga, quindi, la sinergia tra pubblico e altri Enti, in un’ottica di diffusione della responsabilizzazione sul tema e di implementazione delle risorse. Chiari vuole essere una città green e i progetti di nuove piantumazione rientrano nello schema più grande dell’insieme di azioni che la nostra Amministrazione sta mettendo in campo a vantaggio dell’intera collettività».

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE!

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE