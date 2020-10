Nicolas non sarà mai dimenticato: palloncini in volo per il suo 13esimo compleanno

La comunità non dimentica Nicolas Rubagotti. Sono passati diversi anni anni da quando la malattia lo ha portato via, ma il piccolo di Chiari vive ancora nei cuori di chi lo ama.

Una malattia rara ha portato via Nicolas dai suoi genitori, da sua sorella e dagli affetti. Ma nulla potrà mai cancellare il suo ricordo. Ieri, 17 ottobre, in occasione del suo 13esimo compleanno, non è mancato il lancio dei palloncini al cielo. Un piccolo gesto volto a fare arrivare in alto tutto l’affetto che ancora i suoi cari provano.

Un pensiero agli angeli al cimitero

Nicolas è mancato il 6 giugno del 2014. Da quel momento, papà Agostino, mamma Fabiana e la sorella Sara hanno avuto un angelo in più, ma anche sentito vicino tutta la comunità. I genitori hanno trasformato il dolore in energia di vita e forza. La stessa che utilizzano per aiutare gli altri e supportare progetti come quello della nascita dell’hospice pediatrico di Vidas.

Ieri, in occasione del compleanno di Nicolas (e non è la prima volta), hanno sistemato l’area del cimitero dove sono ospitati questi piccoli angeli.