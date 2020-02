Moria di pesci nella seriola: è caccia ai colpevoli

“Si stanno vagliando tutte le ipotesi per identificare le cause ed eventuali colpevoli”. Ha commentato così il sindaco di Ospitaletto, Giovanni Battista Sarnico, il fenomeno che causato la moria di fauna ittica nella Seriola Nuova del Comune.

La moria

I fatti risalgono a sabato 22 febbraio: a seguito della segnalazione telefonica di un anonimo cittadino, un responsabile della polizia locale di Ospitaletto è giunto immediatamente nei pressi della Seriola Nuova in via Martiri della Libertà, dove veniva segnalata la presenza in superficie di fauna ittica senza vita. Dal verbale dell’agente emerge come al momento dell’arrivo l’acqua fosse limpida e con assenza di odore. Al primo sopralluogo sono seguiti nel pomeriggio quelli al Villaggio San Vincenzo e in via Famiglia Serlini. Anche qui, oltre alla presenza di pesci in superificie, l’acqua risultava limpida e viene riportata l’assenza di particolari odori.

In corso le indagini

In occasione dei sopralluoghi è stato prelevato un campione di acqua da far analizzare e si è proceduto a segnalare immediatamente quanto accaduto agli organi preposti per avviare l’indagine: Ats Lombardia Brescia e Arpa Lombardia. Alla dettagliata ricostruzione della Polizia locale ospitalettese alle autorità competenti coinvolte spetta ora il compito di ricostruire individuare i responsabili e le relative cause. “Al momento si stanno vagliando tutte le ipotesi, compresa la presenza di condotte di scarico provenienti dai vicini centri abitati – ha esordito il primo cittadino – C’è un procedimento in corso e non verrà lasciato cadere nel nel vuoto e i responsabili qualora identificati, ovviamente verranno perseguiti”.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE