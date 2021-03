Ha vinto il concorso indetto dal Comune di Capriolo.

Mauro Foglia è il nuovo comandante della Polizia Locale

In tre avevano presentato la domanda, ma solo in due si sono presentati al colloquio con la Commissione: l’attuale comandante della Locale di Cazzago San Martino, Massimo Cozzo, e Mauro Foglia, che per dieci anni ha vissuto un’importante esperienza lavorativa in una città come Bergamo. Ed è stato proprio quest’ultimo, palazzolese classe 1966, a vincere il concorso. “Sono molto contento di questo nuovo incarico”, ha commentato Foglia.

