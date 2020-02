Manifesti con il volto di Di Maio: sono arrivati anche a Chiari

Sono arrivati anche a Chiari i manifesti fake con il volto del Ministro degli Esteri ed ex leader dei 5 Stelle, Luigi Di Maio.

Manifesti con il volto di Di Maio

Sono stati posizionati nei pressi della scuola media Toscanini, in via Roccafranca a Chiari, ma da diversi giorni sono in realtà apparsi anche tra il Sebino e la Franciacorta.

Sono i manifesti fake con il volto on il volto del Ministro degli Esteri ed ex leader dei 5 Stelle, Luigi Di Maio. Per la prima volta erano apparsi a Torino, una settimana fa. Sui cartelloni è presente uno slogan provocatorio che recita “Pensa come vuoi ma pensa come noi”. Come per quelli con il volto dell’ex presidente della Camera Laura Boldrini, al momento non ci sarebbero rivendicazioni.

