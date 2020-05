Da Pierino Vezzoli a Mario Arsuffi.

Lutto a Palazzolo: morti due volti noti

Si sono spenti nel giro di pochi giorni l’uno dall’altro. Non erano parenti e non lavoravano nello stesso settore, ma entrambi erano volti noti nella comunità palazzolese. Pierino Vezzoli si è spento a 72 anni e il funerale è stato celebrato ieri. Lui, insieme al fratello Gianmaria, gestiva la storica società di onoranze funebri, aperta tanti anni fa dal padre. A Palazzolo una famiglia molto conosciuta. Il funerale di Arsuffi, invece, è stato celebrato oggi. Lascia la moglie, le adorate figlie e gli amati nipoti. Aveva 89 anni e per tanti anni è stato il custode della scuola Fermi di Palazzolo. Un uomo che ha conosciuto diverse generazioni di palazzolesi.