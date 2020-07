Protagonista il dipendente comunale di Palazzolo, Alberto Turra.

Lungo la Via degli Dei per rendere omaggio alle vittime Covid

Il 9 luglio partirà da Bologna e il 13 luglio arriverà a Firenze. Ben 130 chilometri, sugli Appennini per oltre 5mila metri di dislivello, per rendere omaggio alle 130 persone morte a Palazzolo tra l’1 marzo e il 4 maggio. Protagonista Turra, dipendente comunale di Palazzolo residente a Cologne, che ha deciso di unire una delle sue più grandi passioni a questa lodevole causa. “Non solo una camminata in solitaria per ricordare chi ci ha lasciato – ha spiegato – Ma anche un modo per sensibilizzare i cittadini a donare un contributo economico, sul conto intestato al Comune, per aiutare quelle persone, quelle famiglie che sono in difficoltà”.