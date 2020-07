Legnaia in fiamme nei pressi della stazione

Le fiamme si sono sviluppate nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 luglio, nei pressi della stazione ferroviaria di Rovato, in via Lombardia. L’incendio ha interessato una legnaia.

Legnaia in fiamme

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Chiari. Un intervento tempestivo per circoscrivere il rogo e domare le fiamme prima che arrecassero danni a persone o cose, e che ha richiesto ore di lavoro. Le cause dell’incendio sono al vaglio degli inquirenti. Alle 8 di mercoledì mattina la situazione era completamente sotto controllo e la zona in sicurezza.