Una delle realtà manerbiesi più di spicco ha pensato al nosocomio locale. La vicinanza al territorio dell’azienda “La Linea Verde” si traduce in una cospicua donazione

La Linea Verde dona 50mila euro all’ospedale di Manerbio

Nessuna esitazione in questo momento di grande difficoltà nazionale, l’azienda manerbiese “La Linea Verde” leader nel settore agroalimentare, che fornisce insalate pronte e piatti pronti freschi per la grande distribuzione, ha sostenuto il nosocomio locale.

Né la produzione né il grande cuore si fermano

Non si ferma la produzione. L’azienda ha dovere di continuare a tenere aperti i siti produttivi, nel pieno rispetto di tutte le norme imposte per la tutela del personale. Nel contempo il colosso manerbiese dell’agroalimentare da sempre vicino, partecipe e a supporto della comunità in cui è nato ed è stato fondato, ha espresso la prossima vicinanza donando 50mila euro all’Ospedale di Manerbio, per aiutare il sistema sanitario locale a fronteggiare l’emergenza del Coronavirus.

I Battagliola “Un gesto per esprimere vicinanza”

I Battagliola, titolari dell’azienda, la considerano una donazione estesa. “Si tratta di una donazione che facciamo a nome di tutti i dipendenti – dichiarano Giuseppe, Domenico e Andrea Battagliola – Affinché ognuno, in questo momento di crisi, possa sentirsi parte attiva del paese che ci ha visti nascere e crescere sia come persone sia come realtà aziendale”.

Torna alla HOME PAGE