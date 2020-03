E’ partita nei giorni scorsi e nell’arco di 24 ore ha raggiunto l’obiettivo

La Leonessa baseball sostiene con una donazione la Poliambulanza

La squadra “Leonessa BXC”, formazione bresciana del baseball per ciechi, nata a

dicembre 2017 e militante nel campionato AIBXC, ha donato milleottocento euro al nosocomomio cittadino Poliambulanza.

A spiegarlo è proprio la presidente della squadra Barbara Menoni, che ha raccontato il perché di questa iniziativa. “Siamo una piccola asd di baseball per ciechi e anche noi viviamo di solidarietà del prossimo per sostenere il nostro progetto sportivo e la partecipazione al campionato, ma siamo convinti che la solidarietà sia un qualcosa che se condiviso si moltiplichi – ha raccontato Barbara – Così, abbiamo stanziato come realtà un budget di base di circa mille euro, e abbiamo ampliato ai nostri circa venti tesserati di ogni età, la possibilità di prendere parte a questa iniziativa. I giovani hanno contribuito come potevano, ma la finalità era riuscire a responsabilizzarli rispetto a questa situazione”.

La raccolta fondi della Leonessa è ovviamente finalizzata a sostenere la sanità, da oltre un mese impegnata nell’emergenza Covid-19, scegliendo tra i diversi nosocomi cittadini la Poliambulanza, uno dei più coinvolti nel far fronte a questo periodo di difficoltà.

“Abbiamo cercato di dare il nostro apporto, seppur piccolo, per esprimere gratitudine a chi sta facendo fronte ogni giorno a questa emergenza – ha spiegato anche in un video la Presidente Menoni – Un gesto per noi che è di fondamentale importanza”.

