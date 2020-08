Incendio a Capriolo, un’auto divorata dalle fiamme

Incendio a Capriolo in via Calepio, un’auto divorata dalle fiamme: è successo poco fa, per fortuna nessuno è rimasto ferito dal fuoco.

Auto divorata dalle fiamme

Era appena sceso dall’auto, dopo averla posteggiata in un parcheggio in via Rossini, quando il mezzo è stato avvolto dalle fiamme. E’ successo poco fa a Capriolo: una Mercedes classe A, probabilmente per cause accidentali, ha improvvisamente preso fuoco. I proprietari del Sunny Bar, che si trova a poca distanza dal luogo, hanno tentato di spegnere il fuoco utilizzando il loro estintore, seguiti poco dopo dall’arrivo dei Vigili del Fuoco di Palazzolo che hanno definitivamente domato il rogo: dell’auto, tuttavia, non è rimasta che una carcassa annerita.

Non è rimasto ferito il conducente, che si era allontanato dal mezzo prima di rimanere coinvolto.

Sul posto è giunta anche la Polizia locale al comando di Andrea Vilucchi, che sta visionando le telecamere di sorveglianza per fare chiarezza sull’accaduto. L’ipotesi più plausibile, tuttavia, rimane quella dell’incendio accidentale.