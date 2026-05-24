Inaugurata la sede della scuola di musica

A Borgo San Giacomo c’è un luogo che nasce per far vivere la musica, coltivare talenti, creare incontri e rafforzare il senso di comunità: la nuova sala culturale musicale è finalmente realtà.

Un nuovo inizio

Inaugurata ieri sera la sede dell’Associazione culturale musicale Monsignor Luigi Bodini in via Nicoletto, dove il primo cittadino Davide Pellini ha consegnato ufficialmente le chiavi alla presidente Giusi Baratta. Sale insonorizzate dedicate alle lezioni individuali, uffici amministrativi e una grande sala prove sono la nuova casa della grande famiglia dell’Associazione gabianese, uno spazio pensato per crescere insieme attraverso la cultura e la condivisione.

Non solo una sede, ma un luogo per accogliere

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Questo traguardo rappresenta molto più di una nuova struttura: è il risultato di un percorso lungo, impegnativo e profondamente condiviso, costruito passo dopo passo grazie alla passione, alla visione, alla fiducia e all’impegno di tante persone che hanno creduto in questo progetto.

“La musica è un’arte straordinaria capace di unire generazioni diverse, emozionare, educare e creare legami profondi. Oggi consegniamo alla nostra comunità un nuovo punto di riferimento culturale, un luogo che auspichiamo possa diventare casa della musica, della formazione e della condivisione” – le parole del primo cittadino.

Un sogno che diventa realtà.