È accaduto nei giorni scorsi ed è stato reso noto nelle ore scorse con un comunicato ufficiale alla cittadinanza

In ospedale il sindaco di Flero

Pietro Alberti è stato ricoverato nei giorni scorsi per una forte polmonite. Al momento é questo quanto è stato diagnosticato in attesa dei risultati degli accertamenti. Proprio per suo desiderio la Giunta Comunale ha comunicato oggi che il primo cittadino si trova da alcune degente in osservazione presso un ospedale cittadino.

“Le sue condizioni, seppure serie, non sono gravi. Alberti non è ricoverato in terapia intensiva e per lui non è stato espresso il codice rosso come erroneamente scritto in alcuni post sui social – e continua il comunicato – Riteniamo con la famiglia che le sue condizioni siano comunque serie anche se non è dato sapere se si tratta di Covid-19”.

L’Amministrazione, ora guidata dal vicesindaco Mauro Brunetti, prosegue nel suo lavoro quotidiano e viene aggiornata costantemente dalla famiglia.

A conclusione del comunicato un appello. “L’appello che giunge dai famigliari e che facciamo nostro è che non si divulghino in merito false notizie. E’ per tutti una situazione delicata, la famiglia e ancor prima il Sindaco meritano rispetto”.

