Il sindaco di Flero trasferito in terapia intensiva

Era stato ricoverato in ospedale nei giorni scorsi, con i sintomi di una polmonite, ma questa mattina il primo cittadino di Flero Pietro Alberti è stato trasferito in terapia intensiva.

In terapia intensiva il sindaco di Flero

E’ stato trasferito questa mattina in terapia intensiva, Pietro Alberti, sindaco di Flero, ricoverato nei giorni scorsi per una forte polmonite. La Giunta Comunale, pochi minuti fa, ha aggiornato i cittadini sulla situazione rispetto a quanto comunicato ieri.

“Questa mattina, alle 11, la famiglia del sindaco ci ha informati che, non migliorando le sue capacità respiratorie e per prevenire un ulteriore affaticamento, i medici hanno deciso di trasferirlo dal Pronto soccorso alla terapia intensiva – si legge nella nota della Giunta – Alberti era comunque lucido ed ha avuto modo di salutare i suoi cari telefonicamente. A lui, a tutti i cittadini di Flero e alle famiglie che soffrono, l’Amministrazione comunale esprime la sua solidarietà e vicinanza con l’augurio di una pronta guarigione per tutti”.

L’Amministrazione, in questi giorni, è sempre guidata dal vicesindaco Mauro Brunetti e prosegue nel suo lavoro quotidiano, costantemente aggiornata dalla famiglia sulle condizioni del primo cittadino.

