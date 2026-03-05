Era alla guida di una macchina risultata rubata il giorno prima nella Bergamasca. Per questo martedì 3 marzo, intorno alle 19, gli agenti della Polizia locale di Rovato hanno cercato di fermare un giovane automobilista, che invece si è dato alla fuga. Ne è scaturito un concitato inseguimento, con picchi fino a 130 chilometri orari, sulle strade della Franciacorta: Rovato, Cazzago San Martino, Provaglio e infine Iseo, dove la corsa si è fermata in modo decisamente rocambolesco.

In fuga sull’auto rubata, travolge due auto: arrestato

La vettura in fuga ha infatti travolto altri due veicoli fermi al passaggio a livello di via Roma, provocando agli altri automobilisti ferite che in due casi hanno richiesto il trasporto in ospedale (con prognosi rispettivamente di sette e 12 giorni).

Solo qualche escoriazione, invece, per il conducente in fuga, un 33enne italiano originario di Chiari, attualmente senza fissa dimora, che dopo la collisione con le macchine è andato a schiantarsi contro un muro. I test hanno rivelato che si era messo alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; il giovane è stato inoltre trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Fuga, porto abusivo d’arma e ricettazione

Accusato dei reati di ricettazione, porto abusivo d’arma, guida sotto l’effetto di droghe e fuga pericolosa (una fattispecie recentemente introdotta con il Decreto-Legge n. 23 del 24 febbraio 2026), è stato arrestato; processato per direttissima nella giornata di mercoledì, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere, visti anche i precedenti specifici.