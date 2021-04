Un intervento da 30mila euro.

Impianto di illuminazione sulla passerella ferroviaria

Tornerà la luce sulla passerella pedonale che, lungo il ponte della ferrovia, collega via Calci con Cividino: lo ha deciso l’Amministrazione del sindaco Gabriele Zanni, in collaborazione con quella del vicino comune di Castelli Calepio.

Dopo la manutenzione della passerella eseguita alla fine del 2019, è stato elaborato anche un progetto per dotare di adeguata illuminazione pubblica uno dei tratti storici dei camminamenti palazzolesi. I lavori indicativamente inizieranno nel prossimo mese di maggio per concludersi entro un paio di settimane, per un costo complessivo di circa 30mila euro, da ripartire tra il Comune di Palazzolo sull’Oglio e il Comune di Castelli Calepio, con il quale è stato concordato il progetto. Infatti, in questo modo si andranno a coordinare cantieri ed impianti, ricadenti nei rispettivi tratti di competenza, così da realizzare un intervento coerente tra le due sponde.

I dettagli

Nello specifico, verranno installati 45 punti luci a tecnologia LED (ovvero basso consumo energetico, ma alte prestazioni): in questo modo, i LED illumineranno in modo uniforme e performante la passeggiata, oggi lasciata al buio. Il nuovo sistema verrà posizionato all’altezza del parapetto, per evitare di interferire con la viabilità ferroviaria, come richiesto da RFI (Rete Ferroviaria Italiana, ente proprietario della passerella). Come è risaputo, la questione della passerella della ferrovia (come è comunemente nota) è lunga ed annosa. Il camminamento – che ricade per una parte nel Comune di Palazzolo e per un’altra parte in quello di Castelli Calepio – è ufficialmente di proprietà di RFI.

Sono stati pertanto sviluppati accordi al fine di poter eseguire i necessari lavori di manutenzione direttamente a carico dei Comuni territorialmente interessati: oneri manutentivi, legati a parti non strategiche per il funzionamento della rete ferroviaria, ma fondamentali per il collegamento pedonale delle due sponde del fiume Oglio. Infatti, in questi casi la proprietà RFI preferisce lasciare la manutenzione all’iniziativa dei singoli Comuni, dopo avere dato il proprio benestare ai progetti; come nel caso dei lavori di manutenzione ordinaria del 2019, anche in quel caso eseguiti dalle Amministrazioni di Palazzolo in collaborazione con Castelli Calepio, il cui progetto ha dovuto aspettare il via libera di RFI per essere realizzato.

Il commento

“Con questo cantiere la nostra Amministrazione va nuovamente a sanare una situazione non di nostra responsabilità, ma sulla quale abbiamo sempre deciso di vigilare e di fare quanto in nostro potere per migliorarla – ha commentato l’assessore all’Urbanistica di Palazzolo, Francesco Marcandelli –. Con quest’opera di illuminazione restituiamo decoro e anche una maggiore sicurezza a uno dei passaggi ciclopedonali che sono più radicati nell’uso e nel tessuto della nostra città”.