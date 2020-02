Il sindaco di Solto Collina denunciato per istigazione all’odio razziale dopo gli insulti ai cinesi

C’è chi l’ha definita «gaffe», ma forse è un po’ riduttivo. Fatto sta che Maurizio Esti, sindaco di Solto Collina, rischia grosso per aver pubblicato quel brutto commento su Facebook in cui insultava i cinesi per il Coronavirus.

La vicenda è stata portata alla ribalta dai colleghi di PrimaBergamo. A inizio febbraio, il primo cittadino aveva scritto: «Sti c***o di cinesi mangiano cani, pipistrelli, insetti e serpenti e poi si stupiscono se esplodono epidemie. Morissero perlomeno solo loro!». Forse, resosi conto di aver esagerato, Esti aveva poi modificato il post, ma qualcuno aveva fatto in tempo a fare lo screenshot e a segnalarcelo. Ovviamente, la cosa ha alzato un bel polverone nei confronti del sindaco, che, tra l’altro, soltanto pochi giorni prima aveva minacciato le dimissioni proprio in segno di protesta nei confronti dei tanti che usavano i social (a suo parere) soltanto per insultarlo.

La novità è che un praticante avvocato di origine cinese di Bologna ha denunciato per diffamazione e istigazione all’odio razziale Maurizio Esti proprio per quel post.

