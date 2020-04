Il cuore grande di Chiari: centinaia di volontari hanno risposto all’appello del Comune per la consegna delle mascherine alle famiglie.

Il cuore grande di Chiari

Non appena c’è stata la richiesta, i clarensi si sono mobilitati. Nel pomeriggio di giovedì il Comune aveva pubblicato l’annuncio di ricerca di volontari per la consegna di mascherine porta a porta. Ancor prima della fine della giornata ne sono arrivate centinaia e centinaia. Tant’è che dal Municipio hanno tenuto in considerazione solo quelle pervenute prima della mezzanotte e hanno archiviato le altre per richieste future. Ecco la comunicazione.

Ringraziamo tutti coloro che si sono candidati come volontari per la distribuzione di mascherine sul nostro territorio. Siete stati davvero tantissimi e sapremo sicuramente contare su di voi per altri momenti utili alla città! Le candidature ricevute a partire da mezzanotte non saranno prese in considerazione per questo servizio (verranno comunque tenute in considerazione in caso di altri servizi).

Nel giro di qualche giorno inizierà poi l’effettiva distribuzione secondo le norme di sicurezza e contenimento del virus.

