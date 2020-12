Continuano i controlli delle forze dell’ordine che vigilano sul rispetto delle norme anti-covid: a finire nei guai, questa volta, è stato un bar di Gambara.

I clienti consumavano al bancone, sanzionato un bar

I Carabinieri della Compagnia di Verolanuova, nell’ambito dei controlli per il rispetto della normativa per prevenzione del contagio da Coronavirus, nel fine settimana hanno sanzionato un bar di Gambara per la violazione del Dpcm. In particolare all’atto del controllo mirato, dopo alcune segnalazioni, i militari hanno costatato la presenza di clienti intenti a consumare al bancone. Al titolare è stata commutata una sanzione di 400 euro, mentre il locale è stato chiuso per 5 giorni.