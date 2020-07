I 70 anni di sacerdozio di don Remo Bartolini

Trenzano ha festeggiato i 70 anni di sacerdozio di don Remo Bartolini, in settimana. Don Flavio Raineri, parroco di Trenzano e di Cossirano ha salutato l’anziano prelato ringraziandolo per il lavoro svolto con la comunità bassaiola. Presenti tanti fedeli, ovviamente a debita distanza nella chiesa del paese con tutti i crismi imposti dalla pandemia, e anche le autorità, con il sindaco Italo Spalenza.

Da Verona fino alla Bassa bresciana per amore dei più poveri

Il sacerdote di origini venete, approdò in Bassa bresciana dopo aver incontrato sulla sua strada la figura di don Piero Ferrari, colonna storica di carità nel bresciano e non solo. Dopo anni di presenza a Lograto, don Remo collabora con la comunità di Trenzano da diverso tempo. Proprio qui il 28 giugno si è festeggiata la ricorrenza dell’ordinazione, con un giorno in anticipo. Il sacerdote fu infatti ordinato il 29, come ricordato anche dal parroco don Flavio Raineri, in apertura della celebrazione, iniziata pochi minuti prima delle 11.

Un lungo cammino sacerdotale

Don Remo Bartolini è nato a Isola della Scala (Verona) il 26 agosto di 94 anni fa ed è stato ordinato sacerdote il 29 giugno del 1950. Ha svolto il suo ministero in varie parrocchie della sua diocesi, a Verona, dove tuttora è incardinato, concludendo il suo percorso veneto nella parrocchia di San Briccio in Lavagno dove è stato parroco per 21 anni. Raggiunti i limiti di età come da prassi nelle diocesi, nel 2001, si è trasferito a Rivoltella del Garda, come collaboratore. Nella città lacustre è avvenuto l’incontro con don Pierino Ferrari.

