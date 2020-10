La depressione e i disturbi dell’umore nel suo complesso sono delle malattie molto diffuse, poco riconosciute, mal diagnosticate o mal curate: sono subdole e si infiltrano nella vita quotidiana di chi ne soffre senza farsi riconoscere

Giornata europea sulla depressione

In questo periodo di pandemia da Covid, a causa delle restrizioni e limitazioni conseguenti al rischio di contagio, i casi di depressione sono in aumento soprattutto in coloro che non si erano mai curati in precedenza.

I contatti reali fra le persone sono stati ultimamente spesso sostituiti da contatti virtuali (videochiamate; chat tramite i social network), tali da portare ad un incremento di uso della realtà virtuale con conseguente rischio di dipendenza da essa e di perdita dei veri contatti quotidiani.

“Il tema della Giornata sulla Depressione di questo anno 2020 è proprio “Depressione fra mondo reale e virtualità” – hanno commentato Giuseppe Tavormina – Vincenzo Costigliola – durante i nostri eventi approfondiremo queste tematiche”.

