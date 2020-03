Getta la spazzatura dall’auto e viene beccato dalla videosorveglianza

Ha provato a disfarsi della spazzatura gettandola dal finestrino dall’auto in corsa, ma è stato colto in flagrante dagli «occhi vigili» che da qualche mese, installati nei punti sensibili, sono diventati paladini del territorio.

Getta la spazzatura dall’auto e viene beccato

Videosorveglianza uno, «furbetti» zero: e intanto la battaglia per il rispetto dell’ambiente si combatte a colpi di multe e sanzioni. Il fatto è accaduto domenica in via Don Luigi Sturzo. Un incivile si disfatto di un sacchetto dello sporco lanciandolo sulla strada dalla sua automobile, ma non è passato molto prima che venisse rintracciato e multato. L’articolo completo sul Manerbioweek in edicola da venerdì 6 marzo.

