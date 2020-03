E’ arrivata ieri la seconda fornitura dalla Bassa Bresciana. Si prosegue a combattere il Coronavirus a colpi di solidarietà

Altra fornitura di generi alimentari donati dal Mc Donald’s di Cadignano agli Spedali Civili

Freschi di facile distribuzione, come prosciutto cotto e succhi di frutta, sono questi i principali cibi che sono stati oggetto di una seconda generosa fornitura, arrivata ieri ai moduli dell’elisoccorso della base Hems di Brescia, per essere distribuita poi ai sanitari, ai volontari e ai pazienti, che combattono (da fronti diversi) ma sempre in prima linea l’emergenza COVID-19.

Il pensiero è costante verso chi ogni giorno è impegnato professionalmente nella sanità, facendo fronte a turni intensi e interminabili.

La donazione

A replicare il gesto di solidarietà è sempre il titolare del Mc Donald’s di Cadignano, Eugenio Fossati, che ha proseguito nella fornitura gratuita, dopo aver scelto la destinazione dei generi alimentari nei giorni scorsi consultando i suoi dipendenti, in particolare la direttrice Sharon Sinatra e la dipendente Valentina Di Bello, nella vita anche volontaria del soccorso; è stata proprio quest’ultima a far la consegna.

“Proseguiamo nel dare il nostro piccolo apporto – ha spiegato Fossati – Tutto questo grazie ai miei ragazzi che sono meravigliosi ed ebbero giorni fa l’idea”.

Dagli Spedali Civili

Rinnovano i ringraziamenti i beneficiari di questa solidarietà. “Grazie di cuore al signor Fossati, all’azienda e al personale che rappresenta, e a tutte le realtà che ci supportano con donazioni di ogni genere”.

I generi alimentari sono e saranno distribuiti tra il personale attivo, i volontari ma altresì e i pazienti che stanno combattendo questo virus.

Torna alla HOME PAGE