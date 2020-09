Flash mob contro il bitumificio: l’onda bianca è arrivata a Borgosatollo

Oltre duecento le persone scese in piazza Castello sabato pomeriggio per manifestate la loro contrarietà al Bitumificio di Montirone. È questo l’ennesimo successo messo a segno dal comitato “Bitumificio? No, grazie” che si sta occupando non solo di sensibilizzare la popolazione ma anche del ricorso al tar che verrà formalizzato a inizio settimana. Nell’occasione oltre al presidente Marco Girelli e all’ambientalista Carmine Piccolo è intervenuto il sindaco di Borgosatollo Giacomo Marniga che ha promosso un altro ricorso contro l’impianto montironese.