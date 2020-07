Finalmente c’è il ponte che collega le sponde dell’Oglio VIDEO E GALLERY

E’ stato posizionato oggi: dopo anni d’attesa, finalmente, c’è il ponte che unisce le sponde dell’Oglio e collega Pontoglio con Palosco.

Finalmente c’è il ponte

Un’opera attesa da anni. E’ stato un momento epico quello di oggi, mercoledì 29 luglio. Questa mattina, dopo mesi e mesi di lavori, è infatti stato posizionato il ponte che collega le due sponde del fiume Oglio. Questo, interamente sul territorio di Pontoglio, si congiunge però con Palosco e unisce (finalmente) Brescia e Bergamo.

L’opera

Si tratta di un investimento che si aggira (in totale) intorno ai 10 milioni ed è finanziato da Provincia e Regione. Il Comune di Pontoglio, invece, contribuirà per circa 775mila euro. Il bando di gara era stato vinto dalla ditta mandante Impresa di Costruzioni Ing. Mantovani Spa, con sede a Venezia, e dalla mandataria Doronzio Infrastrutture srl di Barletta. La struttura sull’acqua è lunga 60 metri ed è completamente realizzata in acciaio corten. E’ completamente antisismico. Sarà applicata una soletta armata di 20 centimetri e su questa verrà appoggiato l’asfalto. L’opera completa, di circa 3 chilometri (con anche il tratto stradale che si allaccerà alla Sp469) dovrebbe essere consegnata per la fine dell’anno.

La soddisfazione

Sul posto anche il sindaco di Pontoglio Alessandro Seghezzi: “E’ davvero un sogno che si avvera. Quest’opera servirà ad eliminare il traffico pesante dal paese, riportando quindi vivibilità nel centro”.

L’articolo completo sarà in edicola venerdì mattina su ChiariWeek e sul Giornale di Treviglio.