solidarieta'

I beni di prima necessità possono essere acquistati nei negozi di Provaglio e depositati in vista della raccolta di Domani Zavtra.

Dopo la prima consegna di farmaci all’Associazione Domani Zavtra avvenuta lo scorso giovedì, continua la raccolta presso la Farmacia Comunale a Provezze e la Farmacia Cuccia a Provaglio dove, fino al 31 marzo, sarà possibile acquistare e donare in favore di chi ha bisogno, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici che verranno inviati direttamente in Ucraina.

Farmaci e alimenti per l'Ucraina nelle botteghe di Provaglio

Alla raccolta di farmaci si affianca ora anche la raccolta di alimentari di qualsiasi natura. “Abbiamo chiesto ai commercianti del territorio di mettere a disposizione uno spazio all’interno del loro negozio nel quale i provagliesi possano acquistare e lasciare i generi alimentari di prima necessità, non facilmente deperibili e con scadenza superiore ai 6 mesi”, ha spiegato Lucia Pezzotti, assessore al Commercio.

La risposta non si è fatta attendere ed è possibile per chi si reca presso il Minimarket Fulciniti e la Forneria Fiore a Provezze o il Minimarket Micheli, la Salumeria F.lli Casari, la Forneria Micheli e la Forneria Non Solo Pane a Provaglio acquistare e lasciare in negozio scatolame carne, pesce verdure, frutta, pasta, cioccolato, riso, sale, sughi pronti, farina, barrette energetiche, piatti pronti in busta, salse pronte, zucchero, conserve sott'olio sott'aceto, passata pomodoro, olio semi, olio oliva, the, caffè solubile. Sono necessari anche prodotti per l’igiene personale di adulti e bambini quali shampoo, dentifricio, bagnoschiuma creme corpo, creme mani, prodotti igiene intima, sapone liquido, salviette umide, fazzoletti, spazzolini da denti.

La raccolta di fondi resta sempre per ora il modo migliore per sostenere la campagna in favore dell’Ucraina e chi volesse farlo può donare attraverso i canali di Domani Zavtra odv: