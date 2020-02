Epatite A alle elementari: via alle vaccinazioni per i bambini

Epatite A alle elementari di Villongo: via alle vaccinazioni per i bambini.

Epatite A alle elementari

Come riportano i colleghi di PrimaTreviglio, tutti i genitori della scuola primaria di Villongo sono stati invitati ieri pomeriggio, giovedì 13 febbraio, alle 15 nell’aula magna della scuola secondaria, per un incontro informativo. L’incontro è stato organizzato da Ats Bergamo, dopo che è stato segnalato un caso di epatite A, nella scuola primaria. Oltre alle informazioni del caso, seguirà una campagna di vaccinazione, a scopo preventivo, dedicata ai soli bambini della scuola, che si terrà negli ambulatori dell’Asl di Trescore, in via Mazzini.

Via alle vaccinazioni

Domani, venerdì 14 febbraio, dalle 9 alle 12 per le calssi 5ª A e 5ª B, dalle 14 alle 16 per la 5ª C. Lunedì 17 febbraio dalle 9 alle 12 per le classi 1ª A e 1ª B; dalle 14 alle 16 per la 1ª C. Martedì 18 febbraio, infine, dalle 9 alle 12 per le classi 2ª C e 2ª D. La gente a Villongo si sente un po’ persa: dopo la prevenzione della meningite ora la prevenzione per l’epatite A.

Niente allarmismi, invocano i vertici sanitari territoriali, ma dopo i casi di meningite la preoccupazione tra la popolazione è aumentata.

