E’ in edicola il nuovo numero di Manerbioweek con tante notizie, un servizio di approfondimento sulle elezioni Amministrative di settembre e il punto su quanto avvenuto nella Bassa questa settimana.

Questa settimana in apertura la storia di Surinder Singh, 36enne di origine indiane, con regolare permesso di soggiorno, che da una decina di giorni dormiva in un parco a Manerbio dopo essere rimasto senza casa e senza lavoro. Vittima dell’indifferenza, lo abbiamo incontrato, ascoltato e lo abbiamo aiutato a trovare una seconda possibilità.

Azzano Mella si è stretto a lutto per piangere Vasco Sbaraini, amato imprenditore volto dell’omonima azienda di ceramiche e pavimentazioni. A Verolanuova, invece, Arrigo Dall’Asta vuole festeggiare i suoi 93 anni andando allo stadio per vedere giocare il suo amato Parma: un degno regalo per l’anziano che, pochi mesi fa, ha sconfitto il Coronavirus.

A Montirone continua la battaglia del comitato “Bitumificio? No grazie”, mentre a Orzionuovi infiamma la polemica tra le minoranze e l’assessore Federica Epis circa il post che quest’ultima ha pubblicato sui social.

Polemica anche a Leno, dove i cittadini si trovano a dover aprire il portafoglio per rimediare ai danni degli incivili. Manerbio, invece, torna a domandarsi: ” che fine ha fatto al centrale idroelettrica?”+

Infine, da pagina 2 a pagina 5, un servizio sulle elezioni amministrative che a settembre chiameranno alle urne 8 Comuni del bresciano, tra cui Capriano del Colle e Quinzano.