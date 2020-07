Don Andrea Giovita chiamato alla nunziatura in Africa

Don Andrea Giovita chiamato alla nunziatura in Africa opererà come addetto di Nunziatura presso la Rappresentanza Pontificia della Repubblica del Congo e del Gabon. Il sacerdote bresciano, dopo aver concluso la formazione alla prestigiosa Accademia Ecclesiastica nella Capitale, ha ricevuto questa importante chiamata.

Originario di Ospitaletto, benvoluto a Palazzolo S/O e in città

Don Andrea Giovita è un sacerdote nato nel 1982. Originario della parrocchia di Ospitaletto, è stato ordinato nell’estate del 2010 in Cattedrale. Come primo incarico fu mandato a servizio nella parrocchia di San Zeno Naviglio, fino al 2015. Poi fu a Palazzolo fino al 2016. Fu chiamato per la formazione a servizio della diplomazia della Santa Sede.

Congo e Gabon

Don Andrea sarà chiamato a servizio nella capitale Brazzaville nel cuore dell’Africa, in Congo. Sarà collaboratore con l’attuale Nunzio monsignor Escalante Molina, incaricato anche per il Gabon.