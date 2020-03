Dall’associazione Bar Cinese 2.000 mascherine per il Comune

Dall’associazione Bar Cinese 2.000 mascherina per il Comune di Manerbio: un gesto di solidarietà della comunità cinese ospite in Italia.

Un gesto solidale

Un gesto di solidarietà e di vicinanza nei confronti del territorio che li ha accolti. Il grande cuore dell’Associazione “Bar Cinese in Italia” batte anche per il Comune di Manerbio, che ha ricevuto in dono 2.000 mascherine da utilizzare per fronteggiare l’epidemia di Coronavirus che sta colpendo duramente il territorio e la provincia di Brescia. I dispositivi sanitari sono stati consegnanti nei giorni scorsi dal presidente dell’associazione Yanjun Wang al sindaco Samuele Alghisi.

“Ringrazio l’associazione Bar Cinese in Italia per questo importante gesto di solidarietà – ha dichiarato il primo cittadino – E’ una delle tante iniziative che la comunità cinese in Italia sta promuovendo aggiungendosi ai tanti aiuti che stanno arrivando dall’estero per il nostro paese le mascherine che ci sono state donate verranno fornite ai tanti volontari che hanno risposto alla chiamata dell’Amministrazione e sono ogni giorno al lavoro per sostenere i nostri cittadini più fragili”.

