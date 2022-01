sanita'

Il centro sarà aperto 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, per i piccoli dai 5 agli 11 anni. Il direttore generale di Asst Garda: "Fondamentale dotare il territorio di un punto di erogazione pediatrica"

Sarà attivo da giovedì 13 gennaio il quarto centro vaccinale di Asst Garda interamente dedicato, in questa fase, alla vaccinazione dei bambini dai 5 agli 11 anni. Si tratta dell'hub di Manerbio, allestito nell'ex bocciodromo di via Duca D'Aosta, messo nuovamente a disposizione dall’Amministrazione comunale.

Covid, l'hub di Manerbio riapre per le vaccinazioni dei bambini

Inaugurato lo scorso marzo come protagonista della campagna massiva, il centro vaccinale di Manerbio era poi stato utilizzato per le somministrazioni ai fragili e delle seconde dosi. Chiuso a fine agosto, allo scadere della convenzione con Asst Garda, l'hub entrerà nuovamente in funzione a partire dal 13 gennaio per velocizzare le vaccinazioni ai bambini di età compresa fra i 5 e i 11 anni.

"Manerbio è stato scelto ancora una volta come territorio di riferimento per la Bassa per quanto concerne gli hub vaccinali - ha sottolineato il sindaco, Samuele Alghisi - Non senza sforzi, l'Amministrazione ha investito risorse tecniche ed economiche per allestire l'ex bocciodromo e si sta occupando anche della segnaletica esterna per indirizzare al meglio i cittadini che si rivolgeranno a questo hub. Come sempre, la sinergia tra Comune e Asst del Garda è stata fondamentale"

Il direttore di Asst Garda: "Portiamo a 31 le linee vaccinali"

Il centro manerbiese, che sarà gestito da un'equipe di medici ospedalieri e del territorio, infermieri e personale amministrativo dedicato all’accettazione, dispone di 4 linee vaccinali e sarà attivo dalle 8 alle 20, sette giorni su sette.