Covid-19 Carabinieri all’opera per controlli con droni e consegna bombole d’ossigeno

Prosegue l’attività di alta vigilanza sul rispetto delle misure di contenimento disposta dal comando provinciale Carabinieri di Brescia sin dall’inizio dell’emergenza Covid-19.

I controlli sono svolti dai militari dei reparti dislocati su tutta la provincia, con il supporto delle unità di rinforzo delle squadre di intervento operativo, elicotteri e droni.

Il sorvolo dall’alto consente di visionare con rapidità più aeree, come i parchi cittadini e le aeree verdi, e far intervenire le pattuglie su strada nel momento in cui si accertano assembramenti o movimenti sospetti.

Consegne bombole di ossigeno ai cittadini

L’attività di sostegno alle comunità in questa emergenza continua anche con i trasporti di materiale sanitario e di bombole di ossigeno.

Oggi la consegna è stata effettuata a Brescia dai carabinieri della locale Compagnia.

