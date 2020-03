Un ulteriore servizio per far fronte alla necessità di farmaci in questo periodo di Coronavirus

Consegna dei farmaci a domicilio grazie a Croce Rossa e Federfarma

Aumentano i cittadini che non possono muoversi da casa, soprattutto alcune fasce deboli, e di conseguenza aumentano le richieste di poter avere i farmaci necessari a curarsi direttamente a casa. Proprio per questo bisogno i volontari della Croce Rossa Italiana in collaborazione con la Federfarma hanno attivato il servizio di consegna a domicilio dei farmaci.

Per usufruirne è possibile chiamare il numero verde 800 065510. Il servizio è rivolto a persone con più di 65 anni o non autosufficienti, persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (con temperatura corporea superiore ai 37 gradi e mezzo), persone sottoposte alla misura della quarantena o risultate positive al Covid-19.

Il numero è attivo tutti i giorni 24 ore su 24. Una volta chiamato il numero verde viene attivato il personale della Croce Rossa Italiana, i volontari sono riconoscibili dall’uniforme CRI, che ritira la ricetta o il promemoria presso il medico prescrivente e si reca presso la farmacia più vicina al domicilio dell’utente, salvo diversa indicazione dell’utente stesso che può indicarne un’altra nella stessa zona. Consegna tutto il necessario al farmacista, ritira i farmaci e li consegna al domicilio dell’utente che ne ha fatto richiesta.

Nelle Regioni in cui non esiste più il promemoria cartaceo il personale della Croce Rossa, acquisisce dal cittadino, mediante qualsiasi mezzo elettronico, solamente il numero NRE della ricetta (numero di ricetta elettronica) e il codice fiscale del malato. Successivamente, il personale CRI consegna in farmacia la ricetta, il promemoria o il numero NRE e il codice fiscale del destinatario del farmaco.

Sul sito web di Federfarma maggiori informazioni al riguardo e un video che spiega al meglio questa possibilità.

Torna alla HOME PAGE