Spegnere le candeline sulla torta e brindare davanti a un tavolo imbandito? Macché: il 42enne rovatese Stefano Venturi, originario di Lodetto, segretario della Lega e consigliere comunale di maggioranza, in genere festeggia il suo compleanno in modi assai poco convenzionali. Quest’anno, ad esempio, si è lanciato col paracadute da 4.200 metri d’altezza, ma nell’album dei ricordi ci sono tante altre esperienze da brivido, tutte grazie alla sua fidanzata, Ilaria Facchi, che ogni volta s’inventa un regalo speciale e decisamente movimentato.

Compleanni da brividi fra paracadute e bungee jumping... ma è tutto per amore

«Non ho ancora capito se mi ama davvero tanto o se sta cercando di farmi fuori - ha scherzato Venturi, tornando poi subito serio - Volare è uno dei sogni più grandi dell'uomo, e anche il mio. Per questo Ilaria ogni anno mi fa dei regali di compleanno non adatti a deboli di cuore. Parapendio, bungee jumping e, quest'anno, il volo con il paracadute». Il consigliere ha spiegato di essersi lanciato varie volte con il parapendio: dal lago d'Iseo alla Maddalena, fino al Lago di Garda. «Quello in cui ho esitato di più è stato il bungee jumping dal ponte Colossus a Biella, 152 metri di vuoto - ha rivelato il 42enne - Fare quel primo passo dal parapetto di 30 centimetri non è stato facile».

Venturi ha compiuto gli anni il 22 maggio, ma l’ha festeggiato qualche settimana fa, a metà luglio. «Il regalo del 2023 è stato il lancio con il paracadute da 4.200 metri a Cremona, 60 secondi di caduta libera a 200km/h fino a a 1.500 metri d'altezza, quando si tira la cordicella per aprire il paracadute», ha raccontato. «Le mie parole cardine nella vita, nello sport e in politica sono sempre state "fiducia", "coraggio" e una buona dose di sangue freddo - ha proseguito - Per me la vera adrenalina non è il volo, ma quel passo che ti separa dalla terra, dalla zona sicura, per lanciarsi nell'ignoto».

Di certo, alle sue feste di compleanno non c’è mai da annoiarsi: non resta da aspettare cosa Ilaria si inventerà per il 2024!