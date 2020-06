Cigole e Pavone si sono tinte di rosso: il grazie dell’Avis

Una bella sorpresa per la Giornata mondiale dei donatori di sangue: i monumenti di Cigole e Pavone si sono tinti di rosso per una serata.

Giornata mondiale dei donatori di sangue

L’emergenza sanitaria ha fermato tante cose, ma non la voglia di fare del bene, come ha sempre dimostrato l’Avis sezione di Pavone Mella e Cigole. In occasione della Giornata mondiale dei donatori di sangue non solo è stata riproposta la fortunata formula della cena in rosso, ieri sera tutti hanno postato sul profilo dell’associazione una foto delle loro tavolate allestite rigorosamente in rosso, ma c’è stata un’altra bella sorpresa per tutti. Dalle 21 alle 23 la sede dell’Avis ed il monumento ai donatori di PAvone ed il Castelletto di Cigole sono stati illuminati di rosso. “A nome del Consiglio direttivo e con molta emozione, voglio ringraziare tutti i donatori, i collaboratori, i simpatizzanti, lo staff medico, i dirigenti e tutti coloro che diffondono il valore della donazione. Semplicemente grazie”, ha ringraziato via social il presidente di sezione Francesco Piovani.