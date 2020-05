Chiari, riapre il cimitero: si entra per lettera del cognome

Da lunedì 4 maggio a domenica 17 maggio il cimitero di Chiari riaprirà agli utenti. Ma non sarà accessibile a tutti in qualsiasi momenti: per evitare assembramenti e tutelare la salute dei cittadini, gli ingressi al camposanto verranno stabiliti in base al proprio cognome.

Il cimitero riapre… in base al cognome

L’accesso sarà consentito dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, e potranno entrare solo i cittadini residenti. Di seguito l’elenco completo:

lunedì 4 maggio: CHIUSO

martedì 5: lettera B

mercoledì 6: lettere C e D

giovedì 7: lettere A, E e F

venerdì 8: lettere G, H, I, J, K e L

sabato 9: CHIUSO

domenica 10: CHIUSO

lunedì 11: CHIUSO

martedì 12: lettere M e N

mercoledì 13: lettere O, P, Q e R

giovedì 14: lettere S e T

venerdì 15: lettere U, V, W, Y e Z

L’unica eccezione è consentita ai congiunti dei cittadini deceduti dopo il 23 febbraio, così che possano dare un saluto ai propri cari: per loro l’ingresso è libero.

Libero accesso anche ai fioristi e agli operatori delle pompe funebri per l’espletamento delle commissioni assegnate.

Ulteriori misure

All’ingresso ci saranno controlli, come all’interno del cimitero, al fine di garantire al meglio una buona gestione. E’ vietato qualsiasi tipo di assembramento anche tra parenti con lo stesso cognome in visita al defunto, mentre è obbligo di tutti indossare la mascherina e seguire le indicazioni del personale addetto alla sorveglianza.

