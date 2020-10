Si è spento a 84 anni un grande uomo. Federico Galli ha fatto del bene alla città.

Chiari in lutto per la morte del benefattore Federico Galli

Un lutto che ha toccato tutta la cittadinanza. Si è spento a 84 anni Federico Galli. Hanno annunciato la sua scomparsa i parenti e gli amici più stretti. La sua morte ha però riportato a galla tantissimi ricordi. Galli infatti è stato un grandissimo uomo, pieno di valori. Un benefattore a tutti gli effetti. Il clarense, infatti, non si è mai tirato indietro e ha sempre aiutato numerose realtà del territorio. Era molto vicino anche alla realtà oratoriale del Centro Giovanile 2000: era infatti sempre solito a festeggiare lì il suo compleanno.

I funerali

Le esequie saranno celebrate domani, sabato, alle 14 in Duomo. I funerali seguiranno i protocolli imposti dalle normative per il contenimento del Covid. La salma riposa alla Casa del Commiato di Michele Mombelli, in via Rudiano.