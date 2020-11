Brucia un camper a Trenzano, pronto intervento dei soccorsi per domare le fiamme

Brucia un camper a Trenzano

Brucia un camper a Trenzano in via Vittorio Veneto Mattina, a pochi passi dalla fermata del bus e dalla vicina stazione dei carabinieri. Un veicolo vetusto degli anni Novanta, forse a causa di un cortocircuito interno ha preso fuoco nel pomeriggio di mercoledì 4 novembre. La vicenda è avvenuto attorno alle ore 17.

Sul posto

I vicini di casa del civico 32, insospettiti dal cattivo odore e dal fumo hanno dato l’allarme. Sul posto sono arrivate dalla vicina stazione clarense quatto autovetture dei Vigili del Fuoco che prontamente hanno domato il pericolo e messo in sicurezza l’area. I mezzi parcheggiati sul lato destro di via Vittorio Veneto Mattina hanno ovviamente suscitato l’attenzione degli automobilisti in transito, creando rallentamenti. A gestire il traffico veicolare, che da doppio senso di marcia e divenuto momentaneamente senso alternato, sono stati i militari della vicina stazione.

Nessun ferito

Non si riscontrano feriti o danni a terze persone. Ecco le immagini dei soccorsi nella prossima gallery fotografica: