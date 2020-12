Una borsa di studio per premiare tutti gli studenti meritevoli della città. È quella che il Comune ha istituito in questi giorni per gli allievi residenti a Chiari che si sono distinti per merito al termine del loro ciclo di studi alla scuola media.

Borse di studio per gli studenti meritevoli di Chiari

Infatti, per richiedere la Borsa di Studio sarà necessario avere la residenza a Chiari, aver terminato la scuola secondaria di I grado (ex medie) nell’anno scolastico 2019/2020 e aver conseguito la votazione di 10 o 10 e lode.

Ovviamente, il Comune ha già i dati relativi agli studenti residenti a Chiari e che hanno frequentato le scuole secondarie di I grado clarensi, ovvero l’Istituto Comprensivo Città di Chiari e Istituto Salesiano San Bernardino. Pertanto questi studenti non sono tenuti a presentare la domanda, che è già stata avviata automaticamente per loro.

Invece, per gli studenti che vivono a Chiari, ma che hanno frequentato le scuole fuori città, il Comune chiede di inviare la relativa documentazione per avere la Borsa di Studio. Chi vorrà richiederla dovrà semplicemente inviare la propria domanda via e-mail all’indirizzo comunedichiari@legalmail.it entro le 12 di lunedì 14 dicembre 2020: nella mail sarà necessario allegare l’apposito modulo pubblicato sul sito internet del Comune di Chiari (www.comune.chiari.brescia.it).

«Questa ennesima borsa di studio creata dalla nostra Amministrazione è un ulteriore passo concreto per premiare chi lo ha meritato – ha commentato l’assessore alle Politiche Scolastiche, Emanuele Arrighetti – Mostrare ai ragazzi che l’impegno paga e viene premiato è già di per sé educativo; in più vogliamo dare un sostegno reale a questi promettenti studenti, com auguri per i loro futuri successi».