La ASST del Garda attiva il servizio di consulenza psicologica telefonica per l’emergenza Coronavirus rivolto a tutti i cittadini del proprio territorio

Asst del Garda consulenza telefonica per l’emergenza Coronavirus

L’emergenza Coronavirus di queste settimane, sta incidendo in modo particolare sullo stato d’animo delle persone che si trovano obbligate ad un isolamento domiciliare e ad affrontare una serie di emozioni forti che spaziano dalla preoccupazione per sé e per i familiari, dalla paura all’ansia, all’impotenza che la malattia e l’attuale situazione comportano.

Non da meno i pazienti che dopo la dimissione ospedaliera, a loro volta devono affrontare un lungo periodo di isolamento domiciliare con un percorso di “elaborazione” della malattia che appare congelato dalla solitudine che la situazione stessa produce, difficile anche la quotidianità in cui vivono i parenti dei pazienti ricoverati, per i quali il distacco dal loro familiare è pressoché totale e interrotto da una telefonata di aggiornamento da parte del reparto che lo ha preso in carico. Per alcuni di loro, purtroppo, questo iniziale distacco volge poi ad un epilogo ineluttabile che non consente neppure un ultimo saluto.

L’aiuto psicologico

Tutto questo sta determinando nei cittadini un bisogno crescente di aiuto psicologico, a cui la direzione strategica dell’Azienda socio sanitaria territoriale del Garda ha voluto rispondere con il coinvolgimento degli psicologi che operano nei diversi servizi aziendali e che si sono messi a disposizione per il sostegno ai singoli cittadini che ne hanno bisogno.

Il servizio di consulenza psicologica telefonica denominato “Lo psicologo per te…lefono”, sarà attivo da domani martedì 17 marzo, e sarà rivolto ai pazienti in isolamento domiciliare, ai familiari di pazienti ricoverati in ospedale, e a chiunque abbia bisogno di un supporto psicologico a causa dell’emergenza Coronavirus.

Contatti

Per accedere al servizio è necessario inviare il proprio nominativo ed un recapito telefonico attraverso i seguenti contatti: aiutopsicologico@asst-garda.it oppure un messaggio whatsapp al 380 6913898, oppure è possibile chiamare per appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 allo 030 9116214 o allo 030 9116216.

Gli operatori sociali accoglieranno la richiesta e indirizzeranno le persone ad un team di tredici psicologi che l’azienda sanitaria del Garda mette a disposizione.

