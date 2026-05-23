Addio a Fiorella, volontaria dl cuore d’oro

La comunità di Borgo San Giacomo è stata colpita al cuore. Florinda Brognoli, per tutti Fiorella, è prematuramente scomparsa all’età di 65 anni a causa di una malattia.
Una vita dedicata al prossimo
A questa drammatica notizia tutta la comunità si è fatta sentire: innumerevoli i messaggi a mezzo social, tantissime le testimonianze d’affetto alla famiglia. Perché Fiorella, da sempre, aveva a cuore due cose: la sua famiglia e la sua comunità. Innumerevoli i campi di volontariato in cui si è messa a disposizione: parrocchia, oratorio, caritas, Castello di Padernello, la banda, asd Scarpette Rosse e molte altre. Perchè se c’era bisogno di una mano, lei c’era. Dotata di un carisma naturale che la rendeva subito ben accetta si dedicava con impegno, passione e tanta energia in tutti i campo possibili, sempre col sorriso sulle labbra, sempre con una battuta per mettere tutti a loro agio.
“L’Amministrazione Comunale desidera esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia, condividendo il dolore di chi l’ha amata e il rimpianto di chi ha avuto il privilegio di conoscerla. Fiorella era una di quelle persone che danno senso alla parola comunità: volontaria della Caritas con dedizione autentica, ha servito chi era nel bisogno con spirito generoso e una grande, grande umanità. Ma la sua presenza si sentiva anche nelle risate del Carnevale e nell’entusiasmo dei saggi dell’ASD Scarpette Rosse, dove la sua mano paziente cuciva costumi e sogni per grandi e piccini. E non meno importante è stato il suo contributo alla Fondazione Castello di Padernello, altro segno di un impegno che abbracciava l’intera comunità. Un abbraccio sincero alla famiglia, da parte di tutta l’Amministrazione e dell’intera comunità che le vuole bene”,
è il ricordo sentito dell’Amministrazione guidata dal sindaco Davide Pellini. Questo è solo uno dei tanti messaggi che hanno letteralmente invaso il web.
“Era davvero molto conosciuta – ha esordito il parroco don Fausto Mussinelli– Ha fatto tanto volontariato, ed era legata a varie realtà, partendo dalla parrocchia soprattutto, poi allargandosi un pò in tutti gli ambiti. Negli ultimi anni era diventata il punto di riferimento per quanto riguardava la Caritas parrocchiale, però precedentemente aveva seguito i propri figli nelle attività scolastiche con gli altri genitori e precedentemente è stata parte del Consiglio di amministrazione della Banca della cassa rurale artigiana di Borgo San Giacomo e la componente del Consiglio per Affari economici della parrocchia. Insomma, era dentro in tante realtà, compresa poi la Fondazione Castello di Padernello. Era molto capace e in tanti avevano piacere di un suo parere o consiglio perché davvero molto capace. Era una persona molto disponibile, molto generosa e attenta agli altri, sempre pronta a donare il suo tempo e il suo impegno: si metteva a servizio laddove man mano se ne ravvisava la necessità. Era una presenza importante sempre in prima linea, era un punto di riferimento”.