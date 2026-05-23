Addio a Fiorella, volontaria dl cuore d’oro

La comunità di Borgo San Giacomo è stata colpita al cuore. Florinda Brognoli, per tutti Fiorella, è prematuramente scomparsa all’età di 65 anni a causa di una malattia.

Una vita dedicata al prossimo

A questa drammatica notizia tutta la comunità si è fatta sentire: innumerevoli i messaggi a mezzo social, tantissime le testimonianze d’affetto alla famiglia. Perché Fiorella, da sempre, aveva a cuore due cose: la sua famiglia e la sua comunità. Innumerevoli i campi di volontariato in cui si è messa a disposizione: parrocchia, oratorio, caritas, Castello di Padernello, la banda, asd Scarpette Rosse e molte altre. Perchè se c’era bisogno di una mano, lei c’era. Dotata di un carisma naturale che la rendeva subito ben accetta si dedicava con impegno, passione e tanta energia in tutti i campo possibili, sempre col sorriso sulle labbra, sempre con una battuta per mettere tutti a loro agio.

“L’Amministrazione Comunale desidera esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia, condividendo il dolore di chi l’ha amata e il rimpianto di chi ha avuto il privilegio di conoscerla. Fiorella era una di quelle persone che danno senso alla parola comunità: volontaria della Caritas con dedizione autentica, ha servito chi era nel bisogno con spirito generoso e una grande, grande umanità. Ma la sua presenza si sentiva anche nelle risate del Carnevale e nell’entusiasmo dei saggi dell’ASD Scarpette Rosse, dove la sua mano paziente cuciva costumi e sogni per grandi e piccini. E non meno importante è stato il suo contributo alla Fondazione Castello di Padernello, altro segno di un impegno che abbracciava l’intera comunità. Un abbraccio sincero alla famiglia, da parte di tutta l’Amministrazione e dell’intera comunità che le vuole bene”,

è il ricordo sentito dell’Amministrazione guidata dal sindaco Davide Pellini. Questo è solo uno dei tanti messaggi che hanno letteralmente invaso il web.